Прокурор, який не підписав підозру Стерненку, заявив про втручання у його діяльність

Прокурор Андрій Радіонов, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати підозру активісту Сергію Стерненку, заявив, що у його діяльність відбувалося втручання по цій справі.

Про це він повідомив у Шевченківському районному суді під час обрання запобіжного заходу Стерненку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наприклад, скерування повідомлення про підозру. Раніше була проведена реорганізація (з ГПУ в Офіс генпрокурора – ред.) і була змінена назва посад. І я був поза штатом, але обіймав за колишньою назвою посаду, а деякі працівники, зокрема Бозовуляк, уже обіймали посаду з іншою назвою. І повідомлення про підозру скеровувалося без зазначення прізвища прокурора, який повинен був погодити повідомлення про підозру, однак зазначалася вже нова посада. Про що це свідчило? Що зразу і попередньо, наскільки я знав, вже була згода Бозовуляка погодити повідомлення про підозру. Відповідно, заздалегідь знаючи, що я старший групи прокурорів, що я маю протилежну думку з цього приводу, тим не менше, адресують (повідомлення про підозру – ред.) людині, яка ще не старша в групі прокурорів у процесі. Про що це свідчить? Що є фактично втручання в мою діяльність, всупереч тій позиції, яку я зайняв у провадженні», - наголосив Радіонов.

Він також прокоментував слова генпрокурора Ірини Венедіктової щодо того, що Стерненку в будь-якому випадку буде повідомлено про підозру.

"… Публічні заяви вищої посадової особи Генпрокуратури, яка не була ще на той момент у процесі, не була обізнана з матеріалами провадження, якій не доповідалося навіть старшими групи прокурорів, - тим не менше, були зроблені однозначні висновки, що буде повідомлено про підозру. І в принципі вона - вища посадова особа, від якої залежать всі посади і призначення, які призначаються виключно генеральним прокурором... По суті я людина, яка залежна в якійсь мірі від її рішень, і це (все було – ред.) публічно. Як це оцінювати, як не тиск? Власне, з такими повідомленнями я і звернувся (до Ради прокурорів – ред.), і там теж детально описано чому я вважаю, що це зазіхає на мою незалежність як прокурора в процесі», - уточнив Радіонов, зазначивши, що повідомлення про загрозу незалежності прокурора було надіслано в Раду прокурорів офіційно.

Також суд допитав як свідка нардепа Вікторію Сюмар, яка є членом ТСК ВР з розслідування нападів на активістів.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Андрій Радіонов, бувши старшим групи прокурорів у справі активіста Сергія Стерненка, відмовився підписувати підозру через відсутність доказів, після чого взагалі вийшов зі справи, а також поскаржився на Венедіктову - звернувся до Ради прокурорів через публічну обіцянку генерального прокурора «повідомити Стерненку про підозру у будь-якому разі».

Він вбачив у її словах «упередженість, необ'єктивність, порушення презумпції невинуватості та ознаки впливу й втручання в діяльність слідчого і прокурора».

15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Під судом – кілька сотень активістів, які прийшли на підтримку Стерненка.

Раніше, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.