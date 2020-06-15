Стерненка взяти на поруки готові майже дві сотні людей - депутат

Активіста Сергія Стерненка, якому Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід, готові взяти на поруки майже 200 людей.

Про це написав у Facebook народний депутат Ярослав Юрчишин («Голос»).

«...Оголошено перерву. Зараз мають запрошувати тих, хто готовий брати на поруки. Таких вже майже 200», - уточнив Юрчишин.

За його словами, суд уже заслухав свідків сторони захисту - медиків Олександра Лінчевського та Олександра Данилюка, «які спростовували основну тезу обвинувачення, що загиблий (один з нападників на Стерненка, Іван Кузнєцов – ред.) не міг пробігти відстань, яка відділяла місце, де він здійснив напад, і де знайшли його тіло».

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В окремому пості депутат зазначив, що за Стерненка, зокрема, хоче поручитися матір убитої активістки Ірини Ноздровської.

Раніше повідомлялося, що за Стерненка хочуть поручитися народні депутати з «Європейської солідарності».

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку. Підтримати його до будівлі суду прийшло кількасот активістів.

Раніше, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.