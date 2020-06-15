Справа Стерненка: під судом сутички, горять фаєри

Активісти під Шевченківським районним судом, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, запалили фаєри.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Площа перед судом заповнена людьми, активістів тут зібралося кількасот. Вони тримають плакати «Самозахист – базовий принцип демократії» та з іншими написами.

Наразі відбулися сутички між тими, хто прийшов підтримати Стерненка, і правоохоронцями.

Під судом також були присутні народні депутати, зокрема Ярослав Юрчишин («Голос») і Вікторія Сюмар («Європейська солідарність»).

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Будівля суду перебуває під посиленою охороною.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ колишньому керівнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.

Фото: Олена Худякова