Справа Стерненка: під судом сутички, горять фаєри
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Площа перед судом заповнена людьми, активістів тут зібралося кількасот. Вони тримають плакати «Самозахист – базовий принцип демократії» та з іншими написами.
Наразі відбулися сутички між тими, хто прийшов підтримати Стерненка, і правоохоронцями.
Під судом також були присутні народні депутати, зокрема Ярослав Юрчишин («Голос») і Вікторія Сюмар («Європейська солідарність»).
Будівля суду перебуває під посиленою охороною.
Як повідомляв Укрінформ, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ колишньому керівнику одеського «Правого сектору» Сергію Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.
Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.
Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.
Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».
За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.
Фото: Олена Худякова