Суд відмовив захисту Стерненка у відводі прокурора

Шевченківський районний суд Києва відмовив захисту активіста Сергія Стерненка у відводі прокурора Миколи Бозовуляка через розголошення заходів безпеки, які здійснюються щодо Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас нові підстави з’явилися для відводу прокурору Бозовуляку. Він достеменно є упередженим, бо він розголосив відомості щодо заходів безпеки, які здійснюються щодо Стерненка», - сказав на початку засідання адвокат активіста.

За його словами, 12 червня під час засідання з обрання запобіжного заходу активісту, Бозовуляк, коли йому надали слово, сказав, що щодо Стерненка здійснюються «заходи безпеки спецпідрозділом СБУ «Альфа», і то на території міста Одеси».

Адвокат наголосив, що прокурор здійснив правопорушення - оголосив відомості, які становлять охоронювану таємницю, а саме заходи безпеки, які здійснюються щодо учасника кримінального провадження.

За словами захисника, у неділю Стерненко подав заяву про вчинення кримінального правопорушення через це до ДБР.

«Отримав від свого клієнта заяву про вчинення кримінального правопорушення, яку він вчора особисто надав до ДБР. Він особисто написав цю заяву щодо прокурора. Стерненко подав цю заяву на Симона Петлюри, 15», - уточнив адвокат.

Відповідні документи юрист передав судді.

Слідчий суддя Володимир Бугіль після виходу з нарадчої кімнати відмовив у задоволенні клопотання.

«Щодо клопотання захисника – відмовити», - сказав Бугіль.

Люди продовжують збиратися під будівлею суду на підтримку Стерненка.

Як повідомлялося, у Києві 12 червня Шевенківський суд почав обирати запобіжний захід Сергію Стерненку. Тоді під суд прийшли кількасот осіб прийшли підтримати активіста.

Зокрема, тоді під суд прийшли ексглава МОЗ Уляна Супрун разом з чоловіком Марком, народні депутати Олександра Устінова, Гео Лерос та інші.

Висловили бажання взяти Стерненка на поруки народний депутат Яна Зінкевич, ексглава МОЗ Уляна Супрун, депутати від «Європейської солідарності», «Голосу» та інші. Загалом, за словами Стерненка, тих, хто хотів взяти його на поруки ще в п’ятницю, було більше 100 осіб.

Суд у п’ятницю допитав як свідків 3 народних депутатів – Гео Лероса, Соломію Бобровську і Дмитра Гуріна і ухвалив рішення про допит як свідка прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, раніше відмовився підписувати підозру Стерненку.

Раніше, 11 червня, в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.