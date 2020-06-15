Справа Стерненка: під судом збираються активісти

Під Шевченківським районним судом міста Києва, де 15 червня продовжують обирати запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, збираються люди, щоб підтримати активіста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під судом стоять автомобілі «швидкої допомоги» і спецтранспорт. Правоохоронці оточили по периметру будівлю суду. На вході вони оглядають речі осіб, які хочуть пройти усередину.

У приміщенні суду утворилася велика черга з журналістів, які хочуть потрапити у залу, де проходитиме засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

Як повідомлялося, у Києві 12 червня Шевченківський райсуд почав обирати запобіжний захід Стерненку. Підтримати активіста тоді прийшло кількасот людей.

Висловили бажання взяти Стерненка на поруки народний депутат Яна Зінкевич, ексглава МОЗ Уляна Супрун, депутати від «Європейської солідарності», «Голосу» та інші. За словами Стерненка, тих, хто хотів взяти його на поруки, загалом було більше 100 осіб.

Суд у п’ятницю допитав як свідків народних депутатів Гео Лероса, Соломію Бобровську і Дмитра Гуріна та ухвалив рішення про допит як свідка прокурора Андрія Радіонова, який, за даними ЗМІ, раніше відмовився підписувати підозру Стерненку.

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Прокурор уже зачитав клопотання щодо обрання Стерненку запобіжного заходу.

Після 22:10 суддя оголосив перерву у засіданні до 15 червня.

Раніше, 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектору».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.

Фото: Олена Худякова та Олег Давиденко