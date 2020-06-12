Суд у справі Стерненка заслухав як свідків трьох народних депутатів

Шевченківський районний суд у рамках засідання з приводу обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку допитав як свідків депутатів Ради, членів ТСК щодо розслідувань нападів на активістів - Соломію Бобровську, Дмитра Гуріна і Гео Лероса.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Бобровська, зокрема, розповідала про розгляд експертиз на засіданнях ТСК, а також повідомила, що один з нападників на Стерненка - Ісайкул - не викликався на засідання ТСК, не було там і його представників.

Своєю чергою Лерос зазначив: прокурор Радіонов, який, за даними ЗМІ, відмовився підписувати Стерненку підозру, чітко заявив, що «були непрямі вказівки від керівництва Офісу генпрокурора щодо того, що Стерненку потрібно дати підозру».

«Він заявив під стенограму, що він направив до групи прокурорів лист… Наскільки я пам’ятаю, там ішлося про те, що треба акцентувати увагу на третій експертизі (тіла Кузнєцова – ред.), і не брати до уваги перші дві. А також про те, що йде рокіровка самих прокурорів і що він (Родіонов – ред.) з цим не був згодний», - уточнив Лерос.

Він додав, що Радіонову «прямо поставили питання, чи були конкретні вказівки, керівництва Офісу генерального прокурора щодо справи Стерненка, і він сказав, що прямих не було, але натяки були».

Також суд у рамках засідання допитав як свідка Дмитра Гуріна.

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Зі свого боку Стерненко після виступу прокурора зазначив, що під час оголошення тексту клопотання той говорив, нібито у ході переслідування він тримав ніж у правій руці. «Але у висновку експерта від 03.04.2020 зображена ліва рука… і що мав на увазі прокурор, коли казав, що це (удари - ред.) завдано правою рукою», - вказав Стерненко.

Як повідомляв Укрінформ, Як повідомлялося, у Києві кількасот осіб прийшли під Шевченківський райсуд підтримати активіста Стерненка.

11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.