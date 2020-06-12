Прокурор: Стерненко сам себе порізав після нападу на нього

Прокурор Микола Бозовуляк у ході засідання з обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку заявив, що Стерненко у травні 2018 року після вчинення на нього нападу сам собі наніс колото-ріжучі рани.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами прокурора, 24 травня 2018 року Стерненко, коли побачив, що двоє нападників стрімко наближуються до нього, дістав складений ніж, який носив із собою після попередніх нападів з метою самооборони, розклав його для можливого застосування, і тримаючи ніж у руці, заховав його у себе за спиною.

«У цей же час Ісайкул і Кузнєцов, наблизившись до Стерненка, водночас раптово здійснили напад на нього, завдаючи удари рукою у різні частини тіла та по голові, спричинивши йому, відповідно до висновку експерта, закриту черепно-мозкову травму», - уточнив правохоронець.

Прокурор зазначив, що Стерненко, «захищаючись та перебуваючи у стані необхідної оборони», і прикриваючись лівою рукою від нападників, а у правій руці тримаючи ніж, почав завдавати удари ножем нападникам, таким чином спричинивши Ісайкулу одну різану рану живота, і Кузнєцову – проникаючу колото-різану рану живота.

Сам Стерненко у ході цього нападу, за словами Бозовуляка, відповідно до висновку експерта, отримав кілька різаних ран пальців тощо.

«Не очікуючи такого активного фізичного опору з боку Стерненка, Ісайкул, отримавши ножове поранення живота, сказав розбігатися, після чого обидва побігли у протилежні сторони, у зв’язку з чим стан необхідної оборони для Стерненка припинився. Стерненко таким чином використав право на захист, тобто шляхом заподіяння шкоди Ісайкулу і Кузнєцову для припинення цього посягання… Після цього… через деякий час Стерненко побіг за Кузнєцовим. Стерненко, будучи обуреним черговим нападом на себе, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин до Кузнєцова, з метою помсти останньому за це… діючи умисно, з ножем з метою заподіяння смерті Кузнєцову завдав мінімум трьох ударів по тулубу останнього, спричинивши йому, відповідно до висновку експерта, різану рану грудної клітки справа, різану рану правого плеча… колото-різане поранення грудної клітки зліва, в ході якого було пошкоджено серце, що призвело до гострої крововтрати та шоку, що стало причиною смерті Кузнєцова на місці події. Після цього, для надання своїм діям вигляду перебування у стані необхідної оборони, з метою уникнення кримінальної відповідальності, Стерненко завдав собі поперечно орієнтованої різаної рани лівої кисті, та вертикально орієнтованої рани на лівій кисті у середній верхній її частині…», - повідомив прокурор.

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Також прокурор наголосив на ризиках, які на думку обвинувачення, існують, зокрема, щодо можливого знищення, приховування або спотворення речей або документів, які можуть мати важливе значення для слідства, щодо можливого незаконного впливу на свідків.

Представник обвинувачення попросив обрати для Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету і здачею своїх документів для виїзду за кордон на зберігання.

Як повідомлялося, у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Загалом, у 2018-му на нього скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.