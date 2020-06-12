Суд відмовив у відводі прокурора у справі Стерненка

Про це заявив слідчий суддя Володимир Бугіль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суддя ухвалив: у задоволенні клопотань відмовити», - оголосив Бугіль.

За словами Бугіля, цьому прокурору було заявлено кілька відводів від захисту Стерненка.

Сам Бозовуляк заперечував проти задоволення цього клопотання.

Стерненко присутній у залі суду. Раніше його з поручителями не пускали у суд. Згодом із гучномовця біля суду оголосили, що у судову залу пропустять загалом із тих, хто хоче поручитися за Стерненка, 22 людини, а в інших візьмуть відповідні заяви.

При цьому Стерненко заявив, що, осіб, які хочуть взяти його на поруки, – більше сотні.

Люди, які прийшли на підтримку Стерненка і раніше влаштували у дворі суду акцію, досі знаходяться під будівлею судової установи. Наразі ситуація спокійна. Тут також перебувають народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос, активіст Олександр Лємєнов, колишній бранець Кремля Володимир Балух.

Під судом знаходиться також дівчина Стерненка Наталія Усатенко, яка була разом з ним ввечері 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка, і саме під час цього нападу активіст смертельно поранив одного з нападників.

Разом з тими, хто прийшов підтримати Стерненка, біля суду знаходиться і чоловік ексглави МОЗ Уляни Супрун Марко, народні депутати від «Голосу», зокрема, Олександра Устінова, та інші.

Як повідомлялося, у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

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Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Прокурори просять у суді для Стерненка запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Тим часом про готовність взяти Стерненка на поруки заявили, зокрема, ексклава МОЗ Уляна Супрун, народні депутати з фракції «Європейська солідарність».

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".