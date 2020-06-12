Справа Стерненка: під судом - кілька сотень активістів

У акції під Шевченківським райсудом міста Києва, де наразі проходить засідання з обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, беруть участь кілька сотень осіб.

Про це повідомляє кореспондент Укріформу.

Під Шевченківський суд також прийшли ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, народний депутат від «Голосу» Кіра Рудик.

Періодично біля будівлі виникають сутички між активістами та правоохоронцями.

Будівля суду знаходиться під посиленою охороною. Зокрема, під стінами суду, біля входу у будівлю правоохоронці стоять у кілька рядів.

Штовханина під Шевченківським райсудом / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

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Як повідомлялося, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ оголосили підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання Стерненку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

На суді у п’ятницю, 12 червня, ексклава МОЗ Уляна Супрун заявила про готовність взяти Стерненка на поруки.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.