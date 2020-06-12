Супрун готова взяти Стерненка на поруки

Під час засідання з обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку під Шевченківським райсудом Києва сталося кілька сутичок між правоохоронцями і активістами.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти намагалися прорватися у залу суду, але їх не пустили.

Згодом до суду пропустили, зокрема, ексглаву МОЗ Уляну Супрун, яка повідомила журналістам, що хоче взяти Стерненка на поруки.

Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у відводі слідчого судді Володимира Бугіля, якого раніше визначили для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку.

Наразі акція під судом на підтримку Стерненка продовжується, активісти палили фаєри.

Усередині будівлі суду і біля нього знаходяться правоохоронці.

Як повідомлялося, Стерненку 11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ було оголошено підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу).

Пізніше його захист повідомив, що клопотання з обрання Стерненку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту розглядатиме Шевченківський районний суд Києва.

Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

Загалом у 2018-му на нього скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.

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Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.