Суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу втретє оголосив відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щойно у нас з’явилася підстава сумніватися у вашій неупередженості… У зв’язку з цим ми заявляємо вам відвід», - заявив адвокат Віталій Коломієць.

До цього сторони обговорювали питання про доручення або витребування різних документів у справі. Суд відмовив у задоволенні відповідного клопотання, заявивши, що це зловживання правом на відвід.

Згодом захист заявив клопотання про виклик на судове засідання прокурора Андрія Радіонова, проти чого заперечила сторона обвинувачення.

Суд задовольнив клопотання стосовно виклику Радіонова на засідання.

Під судом досі перебувають люди, які прийшли підтримати Стерненка.

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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Андрій Радіонов, бувши старшим групи прокурорів у справі активіста Сергія Стерненка, відмовився підписувати підозру через відсутність доказів, після чого взагалі вийшов зі справи, а також поскаржився на Ірину Венедіктову - звернувся до Ради прокурорів через публічну обіцянку генерального прокурора «повідомити Стерненку про підозру у будь-якому разі».

Він вбачив у її словах «упередженість, необ'єктивність, порушення презумпції невинуватості та ознаки впливу й втручання в діяльність слідчого і прокурора».

11 червня в Головному слідчому управлінні СБУ Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Прокуратура просить суд обрати Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Стерненко – активіст з Одеси, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського «Правого сектора».

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Загалом у 2018 році на Стерненка в Одесі було скоєно три замахи.

Справи про напади передали до Головного слідчого управління СБУ у Києві - як пояснили у прокуратурі, через «необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції».

За два роки слідство офіційно не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків у цих справах немає.