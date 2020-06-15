Стерненко під судом порвав ухвалу, якою його відправили під домашній арешт

Активіст Сергій Стерненко порвав під Шевченківським райсудом резолютивну частину ухвали суду, якою йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він нагадав, що в ухвалі суду написано, що йому необхідно відбуватися домашній арешт у військовій частині в Одесі, "куди мене не пустять, бо це режимний об’єкт, і це — місце моєї прописки".

"Суддя мав інформацію, що я мешкаю в Києві, і її давав прокурор, і клопотання було про те, щоб дати мені запобіжний захід, мабуть, за адресою в Києві, але вони дали ухвалу, що я маю відбувати домашній арешт в Одесі на вулиці Приморська, 37, - там знаходиться загін прикордонників. Я прямо бачу, як я приходжу до прикордонників і кажу їм: «Добрий день, я тут живу»... Ми просили суддю роз’яснити це рішення – він втік, ми просили прокурора роз’яснити це рішення – він втік. Але, якщо я не виконаю це судове рішення, значить, я порушу покладені на мене обов’язки. Значить, прокурор прийде в суд і скаже, що дивіться, що Стерненко не виконав рішення суду по запобіжному заходу. Наступний за тяжкість запобіжний захід, який можна просити – це лише тримання під вартою", - сказав активіст, при цьому порвавши ухвалу суду.

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Стерненко також попросив активістів не розходитися і сказав, що наразі з адвокатами вирішуватиме далі, що робити.

Під судом над Стерненко. Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський суд продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку.

Суд визначив йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, вказавши місце перебування на домашньому арешті, за словами Стерненка, військову частину в Одесі, куди його не пустять.

Йому 11 червня було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

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Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.