За добу в Україні на COVID-19 захворіли 50 дітей та 48 медиків

В Україні серед виявлених хворих на COVID-19 за минулу добу 50 дітей та 48 медиків.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в неділю, 14 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За минулу добу захворіли 648 осіб. З них 50 дітей, а також 48 медпрацівників. Було госпіталізовано 125 осіб. Зафіксовано 9 летальних випадків. Одужали 106 пацієнтів”, - заявив Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії захворіли 31 154 особи, з них 2 294 дитини та 5 494 медпрацівники.

При цьому одужали 14 082 особи, а 889 померли.

Степанов також звернув увагу, що за попередню добу загалом було здійснено 13 262 тестування, із них 10 224 дослідження проведені методом ПЛР та 3 038 - методом ІФА.

“Ще раз звертаюся до вас, шановні українці, дотримуйтеся, будь ласка, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. Коронавірус нікуди не подівся. Дуже прошу користуватися масками, антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції. І це буде унеможливлювати інфікування вас COVID-19. Принаймні цей ризик буде зведений до мінімуму”, - закликав міністр охорони здоров’я.

Як відомо, загалом із початку пандемії у світі зафіксовано 7 872 684 випадки коронавірусу, померли 432 475 осіб. Станом на ранок 14 червня від коронавірусу вилікувалися 4 042 466 осіб.