Шмигаль сумнівається, що дитячі табори можна буде відкрити цьогоріч

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив великі сумніви в доцільності відкриття дитячих таборів протягом найближчого місяця, зважаючи на поширення коронавірусу в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу

"Оздоровлення в дитячих таборах - це більше мільйона дітей, які можуть хворіти безсимптомно, які можуть переносити цю хворобу в свої сім'ї і найголовніше - замість оздоровитись, вони будуть хворіти, хай навіть безсимптомно...Поки що я відношуся дуже насторожено до можливості відкриття дитячих таборів, у найближчий місяць як мінімум, до того, як ми побачимо подальший розвиток цієї епідемії в Україні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що як батько і як громадянин України має великі сумніви в доцільності відкриття таборів в цьому році, але має домовленість з рядом міністерств, в тому числі з МОЗ, що рішення щодо таборів буде ухвалене на основі конкретних розрахунків.

"Вони ( міністерства - ред) покажуть свої розрахунки , аргументи, обгрунтування і якщо зможуть переконати, в тому числі і Кабмін, як колегіальний орган, можливо ми підемо на ці речі ( відкриття таборів - ред)", - сказав Шмигаль.

За його словами, МОЗ має доручення і 12 або 15 червня має презентувати свої напрацювання щодо доцільності відкриття дитячих таборів.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов 10 червня заявив, що у 2020 році оздоровлення та відпочинку в дитячих літніх таборах потребує біля 1,2 млн дітей, рішення про відкриття дитячих таборів та умови їх функціонування буде прийнято найближчими днями.

Наприкінці травня Степанов заявив, що дитячі табори будуть відкриватися на останньому етапі пом’якшення карантинних заходів. Водночас головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко вважає недоцільним відкриття дитячих таборів в період пандемії COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689.