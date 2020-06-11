Кабмін виділив понад ₴2,7 мільярда на доплати працівникам МВС

Кабінет міністрів України виділив понад ₴2,7 мільярда на доплати працівникам системи Міністерства внутрішніх справ під час карантину.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Кабмін виділив кошти на заробітні плати медикам та працівникам системи МВС, які несуть службу під час коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Кабміну із проханням виділити кошти зі спецфонду COVID-19, щоб МВС мало змогу забезпечити додаткові виплати медикам системи МВС, поліціянтам, рятувальникам, прикордонникам та нацгвардійцям, які працюють під час карантину.

Наголошується, що під час запровадження карантину працівники системи МВС продовжують виконувати завдання на «передовій» епідемії, забезпечувати публічну безпеку та порядок у місцях підвищеного ризику.

За даними пресслужби, за час карантину на COVID-19 захворіли 542 правоохоронці та медики МВС.

Нагадаємо: раніше міністерство просило у Кабміну 171 081, 6 тисяч гривень для додаткових виплат медичним працівникам системи МВС та 2 530 043, 7 тис. гривень — для підрозділів цивільного захисту, прикордонників, поліціянтів та гвардійців.

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Планується, що виділені урядом кошти підуть на доплати у розмірі до 50 відсотків зарплати медичним працівникам системи МВС, працівникам підрозділів цивільного захисту, прикордонникам, поліціянтам та нацгвардійцям.

Як повідомлялося, напередодні помер працівник ДПСУ, 1956 року народження, у якого був діагноз COVID-19.