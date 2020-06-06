Зеленський досі не бачить заміни Авакову: Він потужний міністр

Президент України Володимир Зеленський вважає Арсена Авакова найкращим міністром внутрішніх справ.

Про це Зеленський сказав під час розмови з журналістами, відео якої оприлюднено в Twitter Української правди.

"Досі немає кращого міністра, так і є. Я вважаю, що він дійсно потужний міністр", - заявив Зеленський.

"Досі немає кращого" - Зеленський у "Заліссі" на зустрічі з журналістами про Авакова, справу Гандзюк та убивство Павла Шеремета pic.twitter.com/gmsovjo0wj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Він зазначив, що розуміє, чому відбуваються акції з вимогами відправити Авакова у відставку, але вважає, що якщо посадовець взявся за якусь справу, то має довести її до завершення.

"Я вважаю, що він повинен закінчити справу Шеремета. Для суспільства він стейкхолдер цієї ситуації, він повинен це довести до кінця", - сказав Зеленський.

Читайте також: У Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Авакова

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня в Києві під Верховною Радою активісти провели мітинг з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Увечері того дня в парламенті було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Авакова. Ініціаторами відповідного документа № 3606 виступили понад 50 народних депутатів із фракцій партій "Голос", "Слуга народу", «Євросолідарність».