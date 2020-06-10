Українцям повідомили про зміну правил в’їзду до Словаччини

З 8:00 ранку 10 червня змінюється порядок в’їзду іноземців у Словаччину з території України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Відповідно до інформації, наданої Прикордонною поліцією Словацької Республіки, з 08:00 (за київським часом) 10.06.2020 року змінюється порядок в’їзду іноземців у Словаччину з території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер на територію Словацької Республіки дозволяють пропуск осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та тих, кому було видано довідку від компетентного міністерства, якщо на в’їзді вони пред’являть негативний RT-PCR тест на COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Скасовується обов’язкова обсервація для вказаної категорії осіб та дотримання дій за мобільним додатком "Smart karanténa" ("Розумний карантин").

Водночас такі особи повинні дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на COVID-19.

Крім того, транзитний проїзд через територію Словацької Республіки дозволяється з дотриманням таких умов:

- транзит громадян держав Євросоюзу і їхніх сімей при поверненні до країни ЄС, громадянами якої вони є. Вказані особи повинні проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним;

- транзит громадян третіх країн до держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Під час в’їзду на територію Словаччини вони повинні пред’явити негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Такі особи повинні проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним.

Як нагадують у ДПСУ, наразі на кордоні зі Словаччиною функціонують такі пункти пропуску: "Ужгород – Вишнє Нємецке" (для автомобільного сполучення); "Малий Березний – Убля" (для автомобільного та пішохідного сполучення); "Малі Селменці – Велке Слеменце" (для пішохідного сполучення).

Як повідомлялось, Прем'єр-міністр Ігор Матович заявив, що станом на 10 червня перелік країн, до яких громадяни Словаччини можуть вільно їздити, буде розширений до 16 країн, серед яких Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Словенія, Хорватія, Болгарія, Греція, Кіпр, Мальта, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Норвегія, Данія та Ісландія.

Раніше Словаччина відкрила кордон з Чехією, Австрією та Угорщиною.

Надзвичайний стан у Словаччині, запроваджений через коронавірус, триватиме до 15 червня.

За даними сайту Worldometers, станом на 10 червня у світі загалом зареєстровано 7 336 033 випадки коронавірусу, із них 414 009 летальних. Одужали 3 617 967 пацієнтів.

Фото: ДПСУ