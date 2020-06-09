Відпочинок в умовах COVID-19: Президент пропонує аудит дитячих таборів

Робота дитячих таборів в умовах епідемії коронавірусу має підвищені ризики, тому правила відпочинку в них треба серйозно продумати.

Про це йшлося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що за минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій, а за інформацією міністра охорони здоров’я Максима Степанова, щороку в літніх таборах відпочиває 1-1,2 млн дітей.

«Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей», – сказав Зеленський.

У цьому контексті Степанов зазначив, що Кабінет міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку і розгляне пропозицію Президента щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.

Фото: ОП