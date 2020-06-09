Зеленський вважає, що не має права "підставляти" країну особистими випадами на адресу Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що не має права на особисті випади на адресу президента РФ Володимира Путіна, щоб не "підставляти" країну і не ризикувати життями людей.

Про це глава держави сказав журналістам "Української правди" під час поїздки до Хмельницької області.

"Вважаю, що жоден президент не може підставляти країну, сказавши на адресу іншого президента образливі речі про особисте. Іноді образливі речі призводять до тисяч смертей. Я не самим собою ризикую, не своїми рейтингами. Я ризикую життями людей - все! І тут, вже вибачте, дайте мені робити так, як я бачу", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що у вирішенні питання деокупації Донбасу і Криму особисті якості президента РФ його не надто цікавлять.

"Я вважаю, що до кінця таких людей ніхто не може знати. До кінця може знати, напевно, він сам", - зауважив глава держави.

Фото: Офіс Президента