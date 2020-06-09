Офіс генпрокурора виявив порушення в роботі Холодницького

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що службове розслідування стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького виявило ряд порушень в його роботі.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Службове розслідування завершено. Факти порушення вимог КПК, Закону "Про прокуратуру" та Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру знайшли своє підтвердження", - сказала вона.

Дисциплінарна скарга щодо Холодницького передана на розгляд дисциплінарної комісії.

Також Венедіктова додала, що з Холодницьким її пов'язують виключно робочі відносини.

Як повідомлялося, 26 травня генпрокурор Ірина Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і підкреслила, що це вимагає негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення і неналежне виконання службових обов'язків керівництвом і прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, в якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП в ряді проваджень.

27 травня Венедіктова у відповідь закликала прокурорів САП навести приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роках.

Однак в САП заявили, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їх діяльності певним цілям.