Холодницький каже, що претензії генпрокурора стали для нього "нєжданчіком"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що під час зустрічі 19 травня генпрокурор Ірина Венедіктова не висловлювала претензій до його роботи.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Абсолютно ніяких претензій не було. В понеділок я давав інтерв'ю іншому виданню, в якому наші стосунки назвав робочими. Особистих конфліктів у нас немає", - сказав Холодницький.

За його словами, 19 травня він обговорював з Венедіктовою "питання роботи щодо підслідності певних кримінальних проваджень, карантинних обмежень".

Холодницький зізнався, що відеозвернення Венедіктової з критикою на адресу САП стало для нього несподіванкою.

"Я думаю, я не перший і не останній, для кого такі історії стають «нєжданчіком». Згадую слова Рябошапки (колишнього генпрокурора - ред.), для котрого також було несподіванкою звинувачення Венедіктової в продажі справ. А потім був Трепак (ексзаступник генпрокурора Віктор Трепак - ред.), який в понеділок прийшов на роботу в Офіс ГПУ і взнав, що розподіл обов’язків змінили", - заявив керівник САП.

Як повідомлялося, 26 травня генпрокурор Ірина Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і наголосила, що це потребує негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов'язків керівництвом та прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, у якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.

27 травня Венедіктова у відповідь закликала прокурорів САП навести приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках.

Натомість у САП заявили, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їхньої діяльності певним цілям.