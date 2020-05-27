Венедіктова відповіла прокурорам САП: Наведіть приклади вироків, за які вам не соромно
Про це вона написала у Facebook.
"Вчора я звернулась до громадськості із заявою про бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відповідь отримала відкритого листа антикорупційних прокурорів. Шановні колеги - прокурори САП! Оцінку роботи прокурора дає суд. Не потрібно виправдань, пояснень, посилань на поважні причини чи дорікань вашим колегам з інших правоохоронних органів. Наведіть яскраві приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися, чи хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз", - зазначила генпрокурор.
Як повідомлялося, 26 травня генпрокурор Венедіктова заявила про бездіяльність САП і наголосила, що це потребує негайного реагування.
За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов'язків керівництвом та прокурорами САП.
У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, у якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП.
Автори листа також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.