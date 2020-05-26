У САП заявляють, що генпрокурор не має права давати їм вказівки

Генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.

Про це йдеться у відкритому листі прокурорів САП, опублікованому у відповідь на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової про їхню бездіяльність.

"Генпрокурор, його перший заступник і заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Тому не зрозуміло, які саме повноваження використовувала генеральний прокурор для перевірки стану організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які розслідуються НАБУ, та які саме норми закону дозволяють давати оцінку таким провадженням", - ідеться у листі.

Прокурори САП категорично не згодні з твердженням генпрокурора про їхню бездіяльність, відсутність результатів роботи та порушення розумних строків у кримінальних провадженнях.

У відомстві зауважили, що кримінальні провадження, у яких, як указала Венедіктова було повідомлено про підозру 2-4 роки тому, а слідство не завершене, "дісталися їм у спадок від дореформеної Генпрокуратури". Тому, на думку САП, слід спитати у прокурорів, які зараз працюють в Офісі генпрокурора, чому ці справи так довго не передавалися до суду.

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У САП стверджують, що не можливо за пів року "розставити всі крапки над "і" у кримінальних провадженнях, які перебували в інших органах досудового розслідування упродовж п'яти та більше років".

У відкритому листі також спростовуються заяви генпрокурора, щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.

Водночас прокурори САП попросили генпрокурора посприяти їм у виконанні обов'язку внесення до ЄРДР відомостей про вчинення народним депутатом кримінального правопорушення, що завдало державі багатомільйонних збитків. У прокуратурі вказують, що відповідні матеріали направили іще три місяці тому. Також у САП просять створити міжнародну слідчу групу щодо розслідування фактів незаконного переміщення через державний кордон контрафактних тютюнових виробів і їх подальшої реалізації на території країн ЄС, у чому нібито раніше було відмовлено попри клопотання представників Румунії та Італії через Євроюст і НАБУ.

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Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і наголосила, що це потребує негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов‘язків керівництвом та прокурорами САП.

Вона поінформувала, що в низці актуальних і резонансних проваджень, у яких високопосадовцям повідомлено про підозру кілька років тому, слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані.