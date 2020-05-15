Венедіктова розповіла про два місяці роботи на посаді генпрокурора

Генпрокурор Ірина Венедіктова взяла під контроль три десятка кримінальних справ, до яких прикута увага суспільства.

Про це вона повідомила у своєму відеозверненні з нагоди двомісячного перебування на посаді.

"Що було зроблено в першу чергу? Передусім продовжено реформу прокуратури та у взаємодії із міжнародними партнерами визначено її подальші кроки. Також мною взято на особистий контроль стан досудового розслідування і процесуального керівництва у майже трьох десятках актуальних кримінальних проваджень, які перебувають під особливою увагою суспільства", - зазначила вона.

За словами Венедіктової, вона завершила заслуховування регіональних прокуратур щодо результатів роботи у І кварталі 2020 року. У результаті керівники прокуратур отримали завдання посилити координаційну роботу та підвищити ефективність на пріоритетних напрямах. Зокрема, щодо протидії корупційним злочинам, розкраданням бюджету і незаконному використанню земель, що завдає значних матеріальних збитків державі. Крім цього, особливу увагу акцентовано на активізації боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, зі злочинам проти життя і здоров’я та проти власності.

Генпрокурор повідомила, що протягом останніх двох місяців "вдвічі активізувалася діяльність правоохоронців щодо виявлення злочинів проти довкілля".

Крім того, наголосила Венедіктова, правоохоронці за два місяці викрили 72 організовані групи. До суду з обвинувальним актом у сфері протидії організованій злочинності направлено 79 кримінальних проваджень стосовно 270 осіб, якими вчинено 625 злочинів.

Також викрито 206 кримінальних правопорушень вчинених організованою наркозлочинністю. У підозрюваних вилучено 609 кг наркотичних засобів.

"Ще одна тема суспільної уваги і контролю – розкрадання державних коштів та корупція. Скеровано до суду кримінальні провадження стосовно 453 корупціонерів. За принципової позиції прокурорів засуджено 114 осіб", - зазначила посадовець.

Венедіктова нагадала, що на початку квітня було проведено спільну нараду з керівниками правоохоронних органів, де вимагали забезпечити реальну протидію злочинності у митній та податковій сферах. У результаті минулого тижня Офіс Генпрокурора спільно з СБУ припинили діяльність транзитно-конвертаційних груп та арештували незаконно сформовані ліміти ПДВ на понад 600 млн гривень. Зараз перевіряється причетність службових осіб Державної податкової служби України до цих оборудок.

Також завдяки зусиллям Офісу Генерального прокурора до державного бюджету сплачено понад 100 млн гривень боргу у низці кримінальних проваджень щодо умисної несплати суб’єктами господарської діяльності податків та зборів.

"Загалом за два місяці прокуратурою пред’явлено позовів на суму майже 2 млрд гривень, у тому числі на 1,2 млрд гривень у сфері земельних відносин. Судами стягнуто коштів та повернуто майна на користь держави за позовами прокурорів на суму понад 1,5 млрд гривень. Реально виконано судових рішень, постановлених за позовами прокурорів, на 273 млн гривень. Повернуто та попереджено надання понад 1 тисячі гектарів землі", - підсумувала Венедіктова.