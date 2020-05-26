Венедіктова заявляє про бездіяльність САП

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про бездіяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і наголосила, що це потребує негайного реагування.

Відеозвернення Венедіктової оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора.

"В перший же тиждень мого перебування на посаді генпрокурора – 24 березня - ми провели спільну нараду з керівниками НАБУ і САП щодо стану протидії антикорупційним правопорушенням та узгодили конкретні заходи для вирішення виявлених проблемних питань. Втім, минуло 2 місяці, а віз і нині там", - сказала Венедіктова.

Вона нагадала, що, згідно з законом, САП є органом автономним і незалежним, генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами антикорупційної прокуратури їхніх повноважень.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов‘язків керівництвом та прокурорами САП.

Вона поінформувала, що в низці актуальних та резонансних проваджень, у яких високопосадовцям повідомлено про підозру кілька років тому, слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані.

Як приклад вона навела випадок, коли всупереч ухвалі слідчого судді Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою не було забезпечено прийняття законного рішення стосовно колишнього топкерівника правоохоронного органу за фактом незаконного заволодіння ділянкою в Києві. За її словами, у рекреаційній місцевості в Пущі-Водиці, де посадовцеві дали 2 службові кімнати, він "вирубав цінні дерева, обніс гектар площі парканом і збудував собі палац на 1000 квадратів". У 2017 році йому повідомлено про підозру, потім він перебував у міжнародному розшуку, а торік - став народним депутатом.

"У листопаді 2019 року розслідування цієї справи було доручено детективам НАБУ. Прокурорами САП упродовж шести місяців після отримання цього провадження не було забезпечено виконання жодної слідчої та процесуальної дії, хоча попереднім органом досудового розслідування допитано понад 100 осіб та проведено 30 судових експертиз. В результаті, через порушення розумних строків провадження закрито. Відповідно, завдані мільйонні збитки державі не відшкодовані, незаконно вилучена земля не повернута громаді Києва, а підозрюваний уникнув відповідальності", - зазначила генпрокурор.

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І цей, за її словами, ганебний випадок бездіяльності САП не є поодиноким. Зокрема, Венедіктова згадала про резонансне провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення: "Поки воно розслідувалось ДБР - керівникам оборонного та комерційного підприємств було повідомлено про підозру. Після зміни підслідності - знову ж таки, жодної дії. Як наслідок "процесуальної незграбності" - ухвала суду про відмову прокуророві САП в продовженні строків досудового слідства в провадженні".

Генпрокурор також згадала про те, що САП, маючи підозрюваного у розтраті топкерівника однієї з регіональних служб автодоріг та підтверджені експертизою понад 100 мільйонів збитків, порушила "розумні строки", у зв‘язку з чим провадження закрито. Крім того, досі не скеровано до суду обвинувальний акт щодо народного депутата, який з жовтня 2019 року обґрунтовано підозрюється у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці".

Венедіктова зазначила, що упродовж тривалого часу прокурорами САП не було забезпечено прийняття остаточних процесуальних рішень стосовно топкерівників Мін’юсту, Міноборони, МОЗ за фактами мільйонних розтрат, щодо ексдепутатів та керівників держпідприємств через розкрадання сотень мільйонів у транспортній галузі та високопосадовців режиму експрезидента Віктора Януковича за розкрадання держмайна і коштів в особливо великих розмірах.

"Ці кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП свідчать про споглядацьку позицію та цілковиту відсутність адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури, і така безпорадність не може більше залишатись без реагування генерального прокурора", - заявила генпрокурор.

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Вона нагадала, що Президент України Володимир Зеленський обіцяв громадянам нещадно боротися з корупцією і показати результати такої боротьби на ділі, а не на словах. "Коли глава держави зробив мені пропозицію очолити Офіс генерального прокурора, він поставив мені питання: чи готова я реально, а не віртуально боротися з корупцією і зробити все можливе, щоб задовольнити запит в суспільстві на справедливість? Я просто не маю права підвести очікування громадян України, Президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу”, - заявила Венедіктова.

Укрінформ звернувся до САП по коментар щодо цієї інформації і очікує офіційного роз'яснення.