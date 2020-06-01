Холодницький не виключає витоку даних щодо справ, переданих САП в Офіс генпрокурора

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький висловив припущення, що стосовно матеріалів окремих кримінальних справ, які САП передає в Офіс генерального прокурора, може відбутися витік інформації.

Про це він розповів у інтерв’ю “Українській правді”.

“...Є комунікація, є законні рамки, і коли мені приходять запити: "невідкладно надай матеріали справ кримінальних, бо ми хочемо їх почитати"... Ну, так не буде”, - сказав Холодницький.

За його словами, один із таких запитів стосувався кримінального провадження відносно ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

“Останній запит, який прийшов – це "дайте нам справу Гладковського", дайте нам ще якусь справу... Тобто беруться вибіркові справи, їх логіки я до кінця не розумію, таке враження, що хочуть або щось зловити, або щось дізнатись у тих справах”, - говорить очільник САП.

Він зазначив, що не може передавати матеріали справи в ОГП, оскільки не впевнений, що вони “не підуть гуляти по всій Генеральній прокуратурі”.

“Якщо генеральний прокурор захоче читати, ми їй дамо доступ – відповідно до закону. Але коли ти бачиш, які приходять запити, і чітко видно, що це ну явно не генпрокурор готував запити, і потім моїм процесуальним керівникам дзвонять якісь прокурори різних відділів: "у нас там то, то, то" - ну, так не може бути. Є загроза витоку. У нас є побоювання, що ці справи не лише генеральний прокурор буде читати. І де воно потім буде, нам буде важко відслідкувати, де вони там ходили і хто їх бачив”, - вказує Холодницький.

“З тієї інформації, якою ми володіємо, і з тих телефонних дзвінків, які деякі люди видзвонюють моїм підлеглим, я розумію, що, надаючи матеріали окремих проваджень на вивчення безпосередньо генеральному прокурору, ці матеріали вивчаються не лише нею. Це мої здогадки. Тому, щоб уникнути розголошень даних слідства, ми робимо все, щоб зберегти незалежність антикорупційних прокурорів і детективів та, власне, зберегти таємницю слідства”, - резюмував керівник САП.

Як повідомлялося, 26 травня генпрокурор Ірина Венедіктова оприлюднила відеозвернення, в якому заявила про бездіяльність САП і наголосила, що це потребує негайного реагування.

За словами генпрокурора, вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень свідчить про численні порушення та неналежне виконання службових обов'язків керівництвом та прокурорами САП.

У відповідь прокурори опублікували відкритий лист, у якому зазначили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам САП, а також спростували заяви генпрокурора щодо недоліків у здійсненні процесуального керівництва прокурорами САП у низці проваджень.

27 травня Венедіктова у відповідь закликала прокурорів САП навести приклади судових вироків корупціонерам у 2019-2020 роках.

Натомість у САП заявили, що політичні еліти запустили процеси перепідпорядкування їхньої діяльності певним цілям.