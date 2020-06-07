Степанов розповів, чого Україна очікує від членства в Комітеті з охорони здоров'я ЄС

Степанов розповів, чого Україна очікує від членства в Комітеті з охорони здоров'я ЄС

Укрінформ
Членство України в Комітеті з охорони здоров'я Євросоюзу дасть можливість забезпечити інтеграцію вітчизняної медичної галузі до стандартів ЄС.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас це (членство в комітеті - ред.) дуже важливе. Саме тому ми зверталися до структур Європейського Союзу з приводу прийняття нас до складу комітету, адже це спілкування з нашими колегами, швидке реагування на ситуацію, в тому числі під час пандемії. Це швидші кроки на шляху розбудови нашої медицини і запровадження стандартів ЄС. А це можливо тільки при спілкуванні з колегами, участі у прийнятті тих чи інших рішень. Тому це важливий крок у європейській інтеграції саме української медицини", - наголосив очільник МОЗ.

Він нагадав, що Україну вже прийнято як спостерігача до Комітету з охорони здоров'я Євросоюзу, сформована делегація для участі в засіданнях цієї структури. Очолює делегацію міністр охорони здоров'я, також до її складу входить заступник міністра з питань євроінтеграції. Зараз Україна очікує визначення дати засідання цього комітету, додав Степанов.

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Як повідомлялося, Європейська комісія у травні підтвердила запит України на участь у Комітеті з охорони здоров'я ЄС як спостерігача.

Цей комітет - головний орган, де країни Євросоюзу проводять спільні консультації стосовно заходів реагування на кризові ситуації. До складу комітету входять представники високого рівня усіх країн ЄС.

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