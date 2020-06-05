Україна імплементувала 52% законів ЄС у сфері санітарних заходів - Мінекономіки

Україна імплементувала до свого законодарства 52% норм Європейського Союзу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, визначених Угодою про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за підсумками онлайн-конференції щодо стану імплементації санітарних та фітосанітарних норм Євросоюзу відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Загалом, Україна має адаптувати до національного законодавства майже три сотні актів ЄС за такими напрямами, як безпечність харчових продуктів та кормів, здоров’я і благополуччя тварин, здоров’я рослин, державний контроль у зазначених сферах тощо. Наразі нами виконано 52% таких завдань. Водночас очікується, що значна частина зобов’язань у сфері СФЗ, які у нас залишилися, буде виконана у поточному році», - зазначив під час онлайн-конференції заступник міністра економіки Сергій Глущенко.

Заступник міністра ознайомив учасників заходу із прогресом у виконанні Угоди. Йшлося, зокрема, про реєстрацію у Верховній Раді проєкту Закону «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», яким передбачено наближення законодавства до актів ЄС і впровадження в Україні світових стандартів у сфері здоров’я і благополуччя тварин (враховано вимоги 10 актів законодавства Європейського Союзу).

Крім того, підготовлено законопроєкти «Про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами», «Про захист рослин», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів». Ці законопроєкти планується внести до Верховної Ради України у найближчі тижні, зауважили в міністерстві.

Учасники заходу також узгодили терміни імплементації інструкцій щодо профілактики та боротьби з різними хворобами тварин.

Участь у заході взяли представники Мінекономіки, Держспоживслужби, делегації Європейського Союзу в Україні, проєкту «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні».

Як повідомляв Укрінформ, Україна сподівається розпочати оновлення Угоди про асоціацію з ЄС, що є особливо актуальним через непросту ситуацію у міжнародній торгівлі. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко за підсумками зустрічі з послом ЄС, головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, що відбулася 22 травня цього року.

Угода про асоціацію України з ЄС, підписана в 2014 році, мала на меті перехід від партнерства і співробітництва з Європейським Союзом до політичної асоціації та економічної інтеграції.