Боротьбу України з COVID-19 задокументують в архівах — Мін'юст

Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов закликав керівників державних архівних установ забезпечити збирання документів та документування подій про спалах, перебіг, боротьбу з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Як зазначається, усі рішення, прийняті на державному рівні та в приватному секторі, спрямовані на забезпечення соціальної та економічної безпеки населення, здоров’я та добробуту людей, їх повсякденного життя, мають бути задокументовані та збережені, оскільки вони представлятимуть цінність для сьогодення та майбутнього.

Так, Державна архівна служба України закликає науковців, громадськість, всіх небайдужих підтримати зазначену ініціативу та сприяти державним архівним установам у формуванні тематичних колекцій.

У відомстві інформують, що важливість роботи зі збирання та документування безпрецедентних рішень урядів країн світу у сфері охорони здоров’я, спрямованих на боротьбу з пандемією і не тільки, визнана архівістами всього світу та підтримана Міжнародною радою архівів.