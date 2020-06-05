Понад 40% українців вважають, що країна "зшивається" – КМІС

Майже половина українців, які взяли участь в опитування КМІС, вважає, що країна розвивається, а інша половина переконана, що життя тут стає нестерпним.

Про це сказав заступник директора КМІС Антон Грушецький, презентуючи на пресконференції результати всеукраїнського репрезентативного дослідження громадської думки «Суспільно-політичні орієнтації населення України», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«47 % респондентів вважають, що Україна повільно, але розвивається і перетворюється на розвинену державу. Водночас 46% обрали протилежне судження, що Україна стагнує і життя стає все більш нестерпним», - сказав Грушецький.

За його словами, 40,8 опитаних вважає, що Україна як країна зшивається, іде шляхом об'єднання , а 46,1% мають протилежну думку.

При цьому, 43,7 % учасників цього дослідження висловили думку, що для України найважливіше за все незалежність і цілісність її кордонів , а 34.5 % переконані, що важливішим є добробут її громадян.

Згідно з опитування, 29,6% респондентів вважають, що Україні найважливіше перемогти у війні, а 49,1 % - що у першу чергу необхідно зараз розвивати економіку.

Київський міжнародний інститут соціології протягом 26 - 30 квітня 2020 року провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Метою дослідження було вивчити внутрішньо- і зовнішньополітичні орієнтації громадян України та з'ясувати актуальні президентські і партійні рейтинги.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1500 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2.6% для показників близьких до 50%, 2.2% — для показників близьких до 25%, 1.7% — для показників близьких до 10%, 1.1% — для показників близьких до 5%.