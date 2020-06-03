Уряд погодив законопроєкт щодо електронної трудової книжки

Кабінет міністрів погодив та найближчим часом передасть на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо запровадження обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Таке рішення було схвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт закону дасть змогу призначати пенсію через особистий електронний кабінет на вебпорталі е-послуг Пенсійного фонду без заяви особи, а також спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат. Документ буде доопрацьований протягом дня. Сподіваємося на підтримку ініціативи у Верховній Раді", - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначила міністр соціальної політики Марина Лазебна, представляючи законопроєкт на засіданні уряду, "ми хочемо ввести ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі, тобто фактично ми ідемо по шляху відмови від паперових трудових книжок".

За її словами, "через три місяці після прийняття Верховною Радою України цього закону будуть впроваджені нові соціальні сервіси і будуть створені умови для того, щоб Пенсійний фонд міг призначати людині пенсію автоматично".

Вона додала, що "фактично буде так, як у всіх цивілізованих країнах, коли настає право на соціальну виплату або пенсію, держава інформує людину про можливість її отримання та розрахунковий її розмір".

Окрім того, за словами Лазебної, за людиною зберігається прав вибору для покращення запропонованого розрахункового розміру пенсії: "Це не означає, що якщо буде призначено, то вона така буде іти до виплати. Людина буде мати право подивитися розмір своєї пенсії і уточнити його".