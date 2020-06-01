Охматдит отримав тримісячний запас ПЛР-тестів на COVID-19 - Степанов

Національна дитяча спеціалізована клінічна лікарня "Охматдит" отримала тримісячний запас ПЛР-тестів на COVID-19 та 2 тисячі ІФА-тестів.

Про це на брифінгу 1 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На звернення Охматдиту ми вчора передали ПЛР-тести, які забезпечують тримісячний запас у цій лікарні, та 2 тисячі ІФА-тестів. Всі ці системи можуть використовуватися за показами для тестування як дітей, так і батьків, які перебувають у дитячій лікарні "Охматдит", - сказав Степанов.

Міністр охорони здоров'я привітав усіх із Днем захисту дітей, який відзначається 1 червня, та звернув увагу на важливість захисту здоров'я саме дітей.