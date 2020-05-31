Від початку епідемії на COVID-19 захворіли 4542 медики - Степанов

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіли 468 осіб, з них - 12 дітей та 67 медпрацівників. Госпіталізовано 93 особи. За останню добу зафіксовано 12 летальних випадків, при цьому одужало 227 осіб», - повідомив міністр.

Він додав, що загалом за весь час пандемії захворіло 1712 дітей, а також 4542 медичних працівників.

Степанов зазначив, що загалом за весь період одужали 9538 осіб, всього летальних випадків 708.

Як повідомлялося, станом на 31 травня в Україні лабораторно підтвердили 23 672 випадки COVID-19. За добу - 468 нових випадків.