Темою історичної пам'яті штучно заміщають економічні та політичні провали – історик

Як в Україні, так і в Росії, хоч там незрівнянно більшою мірою, тема історичної пам'яті часто штучно заміщає економічні та політичні провали.

Таку думку висловив професор Українського католицького університету Ярослав Грицак під час онлайн-дискусії "Як історичне минуле стає ідеологічним теперішнім?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ефект останніх 15-20 років, що ми затруєні історичною пам'яттю. Раніше цього не було. У нас історія підміняється історичною пам'яттю. Що далі, то більше. Я вважаю її певною хворобою, питання тільки, чи це зубний біль чи рак – міра затруєності. Мій діагноз України, що це зубний біль. Це дратує, це болить, але з цим можна жити. Що мене дійсно страшить – це Росія, де це рівень тяжкої, затяжної хвороби. Причому небезпечної не тільки для України, для самої Росії, а й для сусідів", - зазначив Грицак.

Він вважає, що однією з причин, чому історична пам'ять так активно включається, є те, що вона емоційна і діє як наркотик.

"Включення російської історичної пам'яті – це компенсація за невдачі політичних, економічних реформ. Це фіговий листок – чим гірше в них виходить, тим більше в них історичної пам'яті. Моя теза – історія переборюється не перейменуваннями, не пам'ятниками, хоча це теж потрібно. А історія радикально змінюється політичними й економічними реформами. Умовно кажучи, для мене створення незалежного суду в Україні набагато більш важливе для подолання історії, ніж перейменування. А я бачу цей процес всюди в нас, тому що де б не була нова невдача, ми весь час витикаємо цю точку історичної пам'яті", - сказав історик.