Україна знову перетворилася на головну мішень російської дезінформації – EUvsDisinfo

Російські пропагандисти повернулися до інформаційних атак на Україну, яка за кількістю згадувань на головних кремлівських ресурсах випередила спекуляції навколо «світового уряду», «коронавірусної змови» і навіть конспірологічні теорії щодо русофобії «зловмисного» Заходу.

Про це у четвер у черговому тижневому огляді повідомляє європейське видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Служби зовнішніх дій ЄС та спеціалізується на викритті дезінформації, що спрямована проти європейських громадян.

«Цього тижня прокремлівська дезінформація повернулася до однієї із улюблених «боксерських груш» - до України. Окрім пережовування старої жуйки – про Євромайдан як результат «націоналістичної змови» Заходу, заперечення анексії Криму та звинувачень на адресу ЄС, який «використовує» Україну, - кремлівські видання вдалися до нового креативу в атаках на країну, яка навіть за шість років після незаконної анексії Криму страждає від конфлікту», - зазначає видання.

Автори наводять декілька прикладів такої брехні й маніпуляцій. Зокрема, посилаючись на нейтральну доповідь ОБСЄ від 9 травня про поранення чотирьох дітей на сході України кремлівські медіа взяли на себе роль арбітрів та звинуватили українську армію у навмисному обстрілі дітей. Українських військових без жодних підстав звинуватили також у зґвалтуванні американського фотожурналіста на Донбасі.

Більшість подібних фейків були спрямовані на підрив довіри до уряду України та до Президента Зеленського, яких звинувачували у всіх гріхах – від намірів України атакувати Донбас до саботажу мирних переговорів з врегулювання конфлікту. Кремлівські видання потоком видавали інформацію про голодні бунти, які розколюють країну, і навіть про мігрантів, яких Україна, мовляв, цілеспрямовано звозить на Донбас, щоб скоріше переправити їх до Європи. Все це, зрозуміло, супроводжувалося пропагандистськими наративами про те, що Україна є маріонеткою США, які «сплять і бачать», як отримати контроль над Кримом та зробити політичні призначення в самій Україні.

«Зрозуміло, не обійшлося й без ЦРУ – це ж саме воно наказало Зеленському розширити санкції та навіть заблокувати доступ до російських соціальних мереж. Хоча, насправді, таке рішення було прийнято Радою національної безпеки України з дуже зрозумілих причин», - нагадують автори огляду.

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Атаки на Україну, за спостереженням EUvsDisinfo, досягли апогею 9 травня. Україну та інші т.зв. «русофобські» країни, кремлівські пропагандисти безсоромно звинуватили в «історичному ревізіонізмі». Україну звинуватили у забороні святкувати День перемоги, у «русофобських» атаках на історичну пам'ять, у національній деградації та у неповазі до ветеранів. У цьому ж контексті «дісталося» Польщі й Балтійським країнам за нібито спроби применшити роль СРСР у розгромі нацизму, та навіть білоруській опозиції за спроби зірвати святковий парад у Мінську, зрозуміло, за дорученням «Госдєпа».

«На темі Другої світової війни прокремлівські видання вперто дотримуються класичної відволікаючої тактики дезінформації: звинувачуй інших в тому, у чому вони звинувачують тебе. За такого повороту вже Захід, виявляється, є винним в історичному ревізіонізмі та у зреченні правди шляхом підвищеної уваги до пакту Молотова-Ріббентропа. Якщо комусь потрібно нагадувати – саме цей пакт розділив Європу на сфери впливу між нацистами та радянськими силами, призвів до п’яти десятиліть комуністичного тоталітаризму у Східній Європі, нечуваних страждань та болі, які Кремль жодного разу не захотів визнати», - йдеться в огляді EUvsDisinfo.