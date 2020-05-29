В ООН вшанували пам'ять українського військового спостерігача

У Міжнародний день учасників операцій ООН з підтримання миру в штаб-квартирі світової організації вшанували пам‘ять військовослужбовців та поліцейських, які загинули на службі миру в 2019 році.

Почесті віддали й полковнику Юрію Політько, українському військовому спостерігачу зі складу місії ООН у ДРК, розповів у коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Службу українського "блакитного шолома", полковника Юрія Політька, який втратив життя у ДР Конго, вшанували в ООН пам'ятною відзнакою – медаллю Дага Гаммаршельда, яка носить ім'я другого генсека ООН. Наше постійне представництво передасть нагороду родині загиблого", - зауважив дипломат.

При цьому Кислиця підкреслив, що українська сторона продовжує брати участь у місіях ООН з підтримання миру попри російську агресію, яка сама є джерелом збройного конфлікту на сході України.

"Операції ООН – один із основних дієвих інструментів підтримання міжнародного миру. Станом на сьогодні, 318 військовослужбовців ЗСУ та 38 поліцейських МВС несуть службу в шести операціях ООН з підтримання миру, у Демократичній Республіці Конго, Південному Судані, регіоні Аб'єй, Малі, Косово та на Кіпрі", - уточнив український посол.

Дипломат додав, що наша держава надає в операції ООН у п'ять разів більше персоналу, аніж один відомий своєю "миротворчістю" постійний член Ради Безпеки (Росія – ред.).

"Мабуть, тому, що його війська замість підтримання миру здійснюють агресії і окупують території України та Грузії або "миротворять" у Сирії та Лівії», - резюмував постійний представник.

При цьому Кислиця зауважив, що українські воїни користуються високим авторитетом у світі.

"До мене постійно надходять позитивні відгуки про службу наших військових та поліцейських в операціях з підтримання миру, як від керівництва Секретаріату ООН, так і від іноземних послів. У відповідь я завжди кажу: таку бойову школу, яку пройшли наші воїни на сході, обороняючи Україну від російського ворога, напевно мало хто має",- зазначив постійний представник України при ООН.

Як повідомлялося, в лютому 2003 року Генасамблея ООН одностайно схвалила внесену делегацією України Резолюцію 57/129, якою 29 травня було проголошено Міжнародним днем учасників операцій з підтримання миру.

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