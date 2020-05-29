Українські миротворці беруть участь у шести операціях ООН з підтримання миру - МЗС

Україна наразі бере участь у шести операціях ООН з підтримання миру, де нашу країну представлять 313 миротворців.

Про це йдеться у привітанні Міністерства закордонних справ з нагоди Міжнародного дня учасників операцій ООН з підтримання миру, оприлюдненому у Facebook.

Зазначається, що Україна - активний учасник операцій ООН з 1992 року. Наша країна була серед ініціаторів розробки Конвенції з безпеки персоналу ООН 1994 року, а в липні 1995 року однією із перших її ратифікувала.

«На сьогодні 313 «блакитних шоломів» представляють Україну в 6 операціях ООН з підтримання миру», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго беруть участь 265 наших співгромадян, у Збройних силах ООН з підтримання миру на Кіпрі – 8, Тимчасових силах ООН із забезпечення безпеки в Аб‘єй – 4, Місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово – 3, Місії ООН в Південному Судані – 24 та у Багатопрофільній комплексній місії ООН зі стабілізації в Малі – 9.

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У зовнішньополітичному відомстві також поінформували, що Україна займає 6 місце за кількістю “блакитних шоломів” серед європейських країн (після Італії, Франції, Іспанії, Ірландії та Німеччини) та 42 місце серед усіх країн.

Як повідомлялося, в Україні Міжнародний день миротворців ООН офіційно відзначається з 2003 року.