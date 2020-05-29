Наєв провів відеоконференцію з українськими миротворцями в Конго

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв привітав офіцерів Командування, котрі брали участь у миротворчих операціях, представляючи Україну, та провів відеоконференцію з особовим складом 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомляє командування ОС ЗСУ у Facebook.

«Нинішня участь військовослужбовців Збройних сил України в операціях з підтримання миру і безпеки сприяє зростанню міжнародного авторитету нашої Батьківщини та утверджує Україну як впливового суб’єкта в системі європейської і світової безпеки», - наголосив Наєв під час відеоконференції.

Він висловив щиру вдячність особовому складу вертолітного загону за добросовісне та якісне виконання миротворчих завдань.

Під час урочистостей присутні офіцери були відзначені грамотами Командування Об’єднаних сил ЗСУ та цінними подарунками.

Міжнародний день миротворців ООН в Україні був впроваджений указом Президента “Про Міжнародний день миротворців” від 30 квітня 2003 року.

Українські миротворці входять до міжнародних місій з 1992 року. За цей час у них взяли участь понад 44 тис. українських військовослужбовців, із яких 54 загинули.

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Сьогодні 284 військовослужбовці ЗСУ беруть участь у 6 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН. Це Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, Місія ООН у Косові, Сили ООН з підтримання миру на Кіпрі, Тимчасові сили ООН із забезпечення безпеки в Аб’єй, Багатопрофільна інтегрована Місія ООН зі стабілізації у Малі, Місія ООН у Республіці Південний Судан.

Фото: facebook/Командування об'єднаних сил ЗС України