Зеленський привітав українських миротворців з професійним святом

Мирні жителі на різних континентах знають і пам'ятають про доблесть, миролюбність і гуманізм українських миротворців.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, вітаючи їх із Міжнародним днем миротворців Організації Об’єднаних Націй, повідомляється на сайті глави держави.

"Сьогодні ми віддаємо шану самовідданості й самопожертві військовослужбовців і цивільного персоналу, які несуть нелегку службу по всьому світу, виконуючи благородну місію із підтримання міжнародного миру та безпеки", - зазначив Президент.

Він додав, що високий професіоналізм українських миротворців, достойне виконання ними завдань у неспокійних куточках нашої планети гідно оцінені всіма державами-членами ООН.

"Мирні мешканці на різних континентах знають та пам'ятають про доблесть, миролюбність і гуманізм українських воїнів-миру, їх готовність завжди прийти на допомогу та зробити усе можливе для полегшення страждань цивільного населення і примирення ворогуючих сторін", - уточнив глава держави.

За його словами, Україна й надалі посилюватиме свій внесок у міжнародний мир та безпеку.

Президент висловив переконання, що українські миротворці й надалі віддано служитимуть ідеалам гуманізму, мирного існування та захисту життя людей.

В Україні Міжнародний день миротворців ООН офіційно відзначається з 2003 року.