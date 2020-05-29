Стартував відбір до Ради громадського контролю при НАБУ

Стартувало інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"29 травня о 9:00 розпочалося відкрите рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України", - йдеться у повідомленні.

Голосування триватиме на сайті НАБУ за посиланням до 21:00.

До участі у голосуванні допускаються громадяни, які проживають на території України. Одна особа може проголосувати 1 раз та не більше ніж за 15 кандидатів. Список кандидатів до складу РГК при НАБУ та інформація про них розміщені на сайті НАБУ. Кожному учаснику голосування для голосування відведено 15 хвилин.

Захист процесу голосування від зовнішнього втручання забезпечуватиме Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а моніторинг процесу голосування — ГО "Електронна демократія".

Як повідомлялось, відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України", Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.