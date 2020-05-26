Рада громадського контролю при НАБУ: у конкурсі візьмуть участь 34 кандидати

Рада громадського контролю при НАБУ: у конкурсі візьмуть участь 34 кандидати

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Укрінформ
У конкурсі з обрання членів до нового складу Ради громадського контролю при НАБУ візьмуть участь 34 кандидати від 21 організації.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

“34 кандидати від 21 громадської організації візьмуть участь у конкурсі з обрання членів до нового складу Ради громадського контролю (РГК) при Національному антикорупційному бюро України, який відбудеться 29 травня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що повний перелік кандидатів до складу РГК, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ.

Рейтингове інтернет-голосування відбудеться 29 травня 2020 року з 9:00 до 21:00 на офіційному сайті НАБУ.

У результаті конкурсу буде обрано 15 членів РГК, які забезпечуватимуть цивільний контроль НАБУ.

Голосувати за кандидатів можуть усі громадяни, які проживають на території України. Результати голосування будуть оприлюднені на сайті НАБУ 5 червня 2020 року.

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Захист процесу голосування від зовнішнього втручання забезпечуватиме Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. Моніторинг процесу голосування забезпечуватиме ГО «Електронна демократія».

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