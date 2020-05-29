Степанов розповів, як "життя внесло корективи" в перелік лікарень для хворих на COVID-19
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Коли ми ввійшли в епідемію, то були визначені лікарні "першої хвилі". Тобто ті, які повинні працювати з хворими на коронавірус. Також були розроблені відповідні маршрути, затверджені на рівні кожної області. Але життя вносить корективи. По-перше, не завжди дотримувалися цих маршрутів, завжди хотіли надати якомога швидше медичну допомогу і везли пацієнтів в іншу лікарню. Або хворий на коронавірус потрапляв в іншу лікарню, а потім у нього виявляли коронавірусну хворобу. Тобто цей перелік лікарень протягом квітня постійно збільшувався", - зазначив Степанов.
Він уточнив, що медзаклади, які не входили в перелік 'першої хвилі", мали отримати доплату за один місяць.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і доповнив перелік закладів охорони здоров’я, які лікують пацієнтів з COVID-19. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 27 травня.
Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.