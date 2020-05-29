Степанов розповів, як "життя внесло корективи" в перелік лікарень для хворих на COVID-19

Від початку епідемії коронавірусу був визначений перелік лікарень, де лікуватимуть інфікованих, але впродовж квітня цей перелік постійно збільшувався.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми ввійшли в епідемію, то були визначені лікарні "першої хвилі". Тобто ті, які повинні працювати з хворими на коронавірус. Також були розроблені відповідні маршрути, затверджені на рівні кожної області. Але життя вносить корективи. По-перше, не завжди дотримувалися цих маршрутів, завжди хотіли надати якомога швидше медичну допомогу і везли пацієнтів в іншу лікарню. Або хворий на коронавірус потрапляв в іншу лікарню, а потім у нього виявляли коронавірусну хворобу. Тобто цей перелік лікарень протягом квітня постійно збільшувався", - зазначив Степанов.

Він уточнив, що медзаклади, які не входили в перелік 'першої хвилі", мали отримати доплату за один місяць.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і доповнив перелік закладів охорони здоров’я, які лікують пацієнтів з COVID-19. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 27 травня.

Станом на 29 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.