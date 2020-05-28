Замах на чорногорського мафіозі у Києві: один із затриманих мав фальшиві документи

Один із затриманих українською поліцією під Одесою чотирьох осіб, що здійснили замах у Києві на громадянина Чорногорії Радоє Звіцера, мав фальшивий македонський паспорт.

Про це повідомляє портал Vijesti.

"Житель чорногорського міста Бар Стефан Джукич, мешканець Подгориці Еміль Тузович та громадяни Сербії Петар Йованович та Мілан Бранкович були затримані в Україні за підозрою в замаху на життя Звіцера. Як виявилося, паспорт Північної Македонії, що належав Джукичу (Мандичу), виявився підробним. Він та Тузович, скоріше за все, належать до барського клану на чолі Аланом Кожаром", - йдеться у повідомленні.

Затримання балканських кримінальних діячів відбулося біля Одеси.

Спочатку наголошувалося, що серед нападників був македонець.

Слід зауважити, що "фальшивий македонець" Джукич, який раніше мав прізвище Мандіч, перебуває у міжнародному розшуку через вбивство в Барі в листопаді минулого року. Його обвинувачують у тому, що він стріляв у двох людей біля бару-ресторану з автомобіля. Після цього злочину Джукич втік за кордон.

Потерпілий, у якого стріляли у Києві, - 38-річний громадянин Чорногорії Радоє Звіцер. Він перебуває в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію європейських країн. Проте сама чорногорська поліція наразі Звіцера не розшукує.

Нагадаємо, що поранений Звіцер зараз перебуває в лікарні у Києві, а четверо нападників взяті під варту.

Обставини усієї цієї кримінальної історії поступово уточнюються та доповнюються.

Перше фото: пресслужба Нацполіції