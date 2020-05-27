Замах на лідера наркокартелю в Києві: поліція затримала чотирьох іноземних кілерів
Про це інформує пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що 26 травня, у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.
Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину. Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.
«Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік», - повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.
Як повідомлялося, 26 травня 18:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. За викликом виїхали правоохоронці.
37-річного потерпілого з вогнепальним пораненням госпіталізовано до лікарняного закладу.
За даним фактом Печерське управління поліції порушило кримінальну справу.
Фото: пресслужба Нацполіції