БТІ стануть звичайним суб’єктом ринку, але навряд чи зникнуть – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що система бюро технічної інвентаризації навряд чи припинить існувати в Україні.

Про це Малюська сказав в інтерв’ю виданню mind.ua, відповідаючи на запитання, чи будуть ліквідовані БТІ, як передбачалося.

«Якщо дані з БТІ внести в реєстр речових прав на нерухомість, то воно втратить більшість свого функціоналу. А розробку й підготовку паспортів, техінвентаризацію можуть робити приватні фірми й особи, котрі мають відповідні права на таку діяльність. Проте БТІ навряд чи зникнуть – вони стануть звичайним суб’єктом ринку на рівні з приватним сектором. Деякі – закриються», - пояснив міністр.

За його словами, зараз немає монополії на техінвентаризацію нерухомості, сьогодні її здійснює переважно приватний сектор: «Монополія БТІ є лише на документи, що свідчать про право власності. А якщо її прибрати – значення БТІ зійде нанівець».

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Відповідаючи на запитання, на якій стадії перебуває наповнення реєстрів нерухомості (адже минуло вже п’ять років від їх запуску, і БТІ мали передати всі документи), очільник Мін’юсту зазначив, що БТІ не мали нічого передавати.

«Хоча було б непогано, бо в нових реєстрах немає значної кількості даних щодо прав власності, які виникли чи останні операції з яких були давно. Квартири й приміщення, які продавалися або передавалися в заставу, в реєстрі є. А ті, з якими не проводили жодних операцій – лише у БТІ. І в нас виникла ідея, щоб самостійно внести ці бази даних у реєстр прав на нерухомість. Це складна робота. До того ж буде спротив БТІ, бо це їхні робочі місця, бізнес», - повідомив Малюська.

Він також поінформував, що невдовзі в одному з міст Київської області планується в пілотному режимі ввести дані в реєстр прав на нерухоме майно – тобто перенести все з БТІ. «Якщо вдасться – продублюємо це в Києві й інших великих містах. Але слід домовлятися з місцевою владою і зробити безліч оргзаходів», - підсумував очільник Мін'юсту.