Малюська каже, що Лук’янівське СІЗО навряд чи “переселять” за його каденції

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що поки триває його каденція на посаді очільника Мін’юсту, він не бачить особливих перспектив щодо переносу Лук’янівського СІЗО за межі Києва.

Про це він повідомив у інтерв’ю виданню “mind.ua”.

«У Лук’янівському СІЗО чимало історичних будівель. А знести його та побудувати щось інше не вийде, адже будівництво СІЗО з нуля на 2500 осіб – наддорогий проєкт. Сотні мільйонів доларів, яких у бюджеті немає. Я не бачу особливих перспектив за своєї каденції щодо переносу Лук’янівського СІЗО за межі Києва», - уточнив Малюська.

Він наголосив, що на це потрібно більш як 5 років. «Зараз можна говорити лише про часткове розвантаження. Потенційний об’єкт – установа виконання покарань по Бориспільській трасі, де є інженерна інфраструктура і можна частково зробити ремонт», - зазначив він.

«Щодо Коцюбинського – там заморожена установа, але вона вже оточена житловими комплексами. Будувати зараз там СІЗО на 2500 міст – інфраструктурно складно, дорого і викличе бунт мешканців – пенітенціарні установи не можна зводити стіна в стіну з житловими чи комерційними об’єктами», - повідомив Малюська.

Як повідомлялося, попередник Малюськи на посаді міністра юстиції, Павло Петренко, зокрема, у 2017 році, заявляв, що Мін'юст точно перемістить Лук'янівське СІЗО.