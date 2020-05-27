Малюська каже, що Лук’янівське СІЗО навряд чи “переселять” за його каденції
Про це він повідомив у інтерв’ю виданню “mind.ua”.
«У Лук’янівському СІЗО чимало історичних будівель. А знести його та побудувати щось інше не вийде, адже будівництво СІЗО з нуля на 2500 осіб – наддорогий проєкт. Сотні мільйонів доларів, яких у бюджеті немає. Я не бачу особливих перспектив за своєї каденції щодо переносу Лук’янівського СІЗО за межі Києва», - уточнив Малюська.
Він наголосив, що на це потрібно більш як 5 років. «Зараз можна говорити лише про часткове розвантаження. Потенційний об’єкт – установа виконання покарань по Бориспільській трасі, де є інженерна інфраструктура і можна частково зробити ремонт», - зазначив він.
«Щодо Коцюбинського – там заморожена установа, але вона вже оточена житловими комплексами. Будувати зараз там СІЗО на 2500 міст – інфраструктурно складно, дорого і викличе бунт мешканців – пенітенціарні установи не можна зводити стіна в стіну з житловими чи комерційними об’єктами», - повідомив Малюська.
Як повідомлялося, попередник Малюськи на посаді міністра юстиції, Павло Петренко, зокрема, у 2017 році, заявляв, що Мін'юст точно перемістить Лук'янівське СІЗО.