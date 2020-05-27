Данілов зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов обговорив з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін стан двостороннього співробітництва у секторі безпеки і оборони, зокрема щодо розширення співробітництва у галузі кібербезпеки.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Як зазначається, Данілов підкреслив пріоритетність для України побудови потужної системи кібербезпеки та кіберзахисту. «У цьому напрямі ми маємо рухатись максимально швидко. Наступні війни - це війни кібернетичні, біологічні й протистояння у космосі, що вимагає від держави принципово нових підходів і концепцій у сфері національної безпеки», - підкреслив секретар РНБО.

Він подякував американській стороні за готовність допомогти у проведенні аналізу Стратегії кібербезпеки, зазначивши, що підходи РНБО до розробки стратегії подібні до позиції США у сфері кіберзахисту.

Своєю чергою, Квін привітала посилення координуючої ролі Національного координаційного центру кібербезпеки, і запевнила в готовності США надати всебічну експертну та практичну допомогу Україні у цій сфері.

Вона також запевнила у незмінності підтримки України Сполученими Штатами Америки на шляху реформ та висловила готовність до розширення двосторонньої співпраці.

Фото: Апарат РНБО