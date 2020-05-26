Суд закрив справу щодо ексглави НАЗК Корчак

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження за обвинуваченням ексголови НАЗК у зв'язку із закінченням строків давності.

Про це інформує пресслужба ВАКС.

“У вівторок, 26 травня, у Вищому антикорупційному суді відбулося судове засідання за обвинуваченням колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (недостовірне декларування) КК України. 22 травня 2020 року обвинувачена подала до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності, прокурор не заперечував проти вказаного клопотання”, - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що досудове розслідування за фактом недостовірного декларування правоохоронні органи розпочали у жовтні 2017 року, а обвинувальний акт скеровано до ВАКС наприкінці листопада 2019 року.

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“Зважаючи на те, що строки для притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися у квітні 2020 року, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання обвинуваченої, звільнила її від кримінальної відповідальності і закрила кримінальне провадження”, - уточнює пресслужба.

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн. Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.

За даними САП, у 2016 році близька особа посадовця придбала автомобіль за 544 390 гривень. Але фактично це майно перебувало в постійному користуванні чиновниці та її чоловіка, тому цей факт мав би бути відображеним у декларації за 2016 рік.

26 листопада 2019 року САП направила до Вищого антикорупційного суду справу щодо Корчак.