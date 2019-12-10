У суді зачитали обвинувальний акт ексголові НАЗК Корчак

Прокурор САП зачитав під час засідання у Вищому антикорупційному суді обвинувальний акт у справі щодо колишньої голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"За результатами підготовчого засідання суд вирішив розпочати розгляд вказаної справи по суті. Після чого прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акта", - йдеться у повідомленні.

Наступне засідання призначено на 16:00 27 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 28 жовтня НАБУ повідомило про підозру колишній очільниці НАЗК Наталії Корчак у недостовірному декларуванні на 544 тис. грн. Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

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У травні 2017 року журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що виявили на паркомісці Корчак у столичній новобудові нову машину Skoda Octavia A7, яку вона не вказала в декларації.

За даними САП, у 2016 році близька особа посадовця придбала автомобіль за 544,39 тис. гривень. Але фактично це майно перебувало в постійному користуванні чиновниці та її чоловіка, тому цей факт мав би бути відображеним у декларації за 2016 рік.