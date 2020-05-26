Катар надіслав майже 9 тонн засобів захисту для українських медиків

Спецрейсом компанії Qatar Airways в Україну доставлено майже 9 тонн гуманітарної медичної допомоги від Держави Катар для боротьби проти пандемії COVID-19.

Як повідомляє пресслужба МЗС, гуманітарний вантаж в аеропорту «Бориспіль» зустріли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Катар в Україні Гаді аль-Гаджрі.

Зазначається, що вантаж вагою майже 9 тонн містить засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони.

До Борисполя прибув літак з гуманітарною допомогою від Держави Катар / Фото надані пресслужбою МЗС України

«Україна високо цінує рішення Еміра Держави Катар і завжди пам’ятатиме про цей вияв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані сповна втілити на благо наших народів», - заявив Кулеба.

Як поінформували в українському зовнішньополітичному відомстві, домовленості щодо надання Катаром гуманітарної допомоги Україні були досягнуті під час телефонних розмов Президента України Володимира Зеленського та Еміра Катару шейха Таміма Аль Тані 6 травня, а також міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Катару Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані 7 травня.

За сприяння катарської сторони упродовж останніх двох місяців з моменту припинення регулярного авіасполучення внаслідок пандемії COVID-19 з Дохи до Києва відбулося 5 спецрейсів українського авіаперевізника «СкайАп» для евакуації громадян України. У результаті з Катару та найвіддаленіших куточків світу транзитом через Доху вдалося повернути додому близько 800 наших співвітчизників.